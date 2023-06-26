В России приставы должны будут закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга

Срок будет отсчитываться со дня поступления информации о погашении долга в ФССП.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о трехдневном сроке прекращения исполнительного производства. Соответствующий документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон обяжет приставов закрывать дела в течение трех дней после оплаты долга. Срок будут отсчитывать со дня поступления данных о погашении долга в ФССП.

Еще одним основанием для закрытия дела станет ситуация, когда взыскание долгов невозможно. После того как пристав подтвердит такого рода обстоятельства, будет вынесено соответствующее постановление. Здесь также будет даваться три дня.

В начале этого года в Федеральной службе судебных приставов приводили данные, что у восьми миллионов россиян ограничен выезд из страны в связи с долгами.