Митволя перевели из больницы в СИЗО в Красноярске

Во ФСИН объяснили возвращение Митволя в камеру СИЗО из больничной палаты отказом от обследования.

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Экс-префект столичного округа Олег Митволь вернулся из больницы в камеру следственного изолятора в Красноярске. О переводе подследственного по делу о крупном мошенничестве при строительстве красноярского метро сообщила пресс-служба ФСИН.

В Федеральной службе исполнения наказания отметили, что выписка Митволя из больницы связана с удовлетворительным состоянием подследственного и его отказом от обследования.

«Митволь в письменной форме отказался от дальнейшего медицинского обследования в ведомственной больнице. В настоящее время состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное», - сообщили в ГУ ФСИН.

В ведомстве уточнили, что Митволь остался доволен полученным лечением, а в СИЗО тоже имеется медицинская служба, и в изоляторе в случае необходимости Митволю тоже будет оказываться необходимая врачебная помощь.

Накануне дочь Митволя выложила в соцсети видеообращение к директору ФСБ РФ Александру Бортникову, в котором настаивает на необходимости содержания отца в больнице для продолжения лечения, сообщило ТАСС.

Ранее сообщалось о госпитализации Митволя с признаками пневмонии в Краевую туберкулезную больницу №1 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Напомним, что Митволя арестовали в июле 2022 года в аэропорту Внуково при попытке вылететь за рубеж и отправили в Красноярска, где по решению суда его взяли под стражу и поместили в СИЗО на время предварительного следствия. Митволю инкриминируют мошенничество на 900 млн рублей при строительстве красноярского метро. Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и выразил готовность возместить ущерб.