Путин подчеркнул, что надо в полной мере поддерживать семьи участников спецоперации

Президент России в ходе беседы с губернатором Ставрополья отметил, что в этом вопросе не нужно жадничать.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул важность поддержки в полной мере семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

«Здесь жадничать не нужно, надо помогать семьям», - отметил Путин в ходе беседы с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым, когда тот рассказывал о принимаемых мерах помощи.

Ранее Владимир Путин заявил, что у него нет никаких сомнений в победе России. Он сказал об этом, комментируя мужество и терпение жителей Херсонской области.

Кроме того, президент отметил, что экономические показатели России лучше ожидаемых.