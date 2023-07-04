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Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России

Вероника Волосунова
15:14 04.07.2023
Президент России Владимир Путин также поблагодарил жителей Херсонской области за терпение и мужество.
Путин заявил об отсутствии сомнений в победе России
© Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин не сомневается в победе страны. Об этом он заявил в ходе встречи с выпускниками РАНХиГС.

Глава государства выразил благодарность жителям Херсонской области за их терпение и мужество.

«Сомнений нет (в победе - Прим. ред.)... Хочу поблагодарить всех, кто живет в Херсонской области, потому что люди проявляют удивительное терпение, мужество, созидательный потенциал», - сказал Путин.

Российский лидер также добавил, что сейчас самым главным является поддержка движения вперед вместе с Россией. Этот вопрос Путин назвал самым важным и принципиальным.

Ранее Владимир Путин заявил, что у него отсутствуют сомнения в победе России над противником в спецоперации, так как наша страна защищает свои ценности, землю и людей. Глава государства отмечал, что эти действия помогут закончить войну, начатую врагами России.

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