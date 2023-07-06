В МО РФ сообщили о поражении скопления живой силы и техники врага западнее Клещеевки

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что за сутки на Донецком направлении противник потерял до 385 боевиков.

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Скопления живой силы и техники неприятеля поражены российскими военными к западу от Клещеевки. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Западнее населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники противника», - заявил представитель российского оборонного ведомства на брифинге.

Конашенков рассказал о попытках украинских боевиков наступать на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Он отметил, что атаки наши бойцы отражают, противник несет потери как в живой силе, так и в военной технике. Так, только на Донецком направлении украинская сторона потеряла до 385 человек за сутки.

Кроме того, российские военные нанесли удары по пунктам дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также местам хранения иностранной бронетанковой техники. В результате, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.