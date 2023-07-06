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МО РФ: удар высокоточным оружием нанес существенный урон стратегическим резервам противника

14:11 06.07.2023
В Минобороны России заявили, что были поражены пункты временной дислокации личного состава ВСУ, иностранных наемников, а также места хранения иностранной бронетехники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Стратегическим резервам противника нанесен существенный урон. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства», - заявил он на брифинге, комментируя ночной удар.

Представитель российского оборонного ведомства рассказал о попытках наступления киевских формирований на трех направлениях: Донецком, Краснолиманском и Купянском. Суточные потери украинских боевиков в живой силе только на Донецком направлении составили до 385 человек. Кроме того, российские военные поразили скопления живой силы и техники к западу от Клещеевки.

Ранее корреспондент Павел Кольцов в сюжете «Звезды» показал, как российские военнослужащие распространяют среди противника агитационные снаряды с призывом сдаться в плен.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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