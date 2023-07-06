Армия Армия Армия

Минобороны России сообщило об отражении 14 украинских атак за сутки

14:15 06.07.2023
Враг безуспешно атаковал на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Минобороны России заявило о том, что за сутки было отражено 14 украинских атак. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

На Донецком направлении было отражено девять украинских атак. Неприятель предпринял их в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР), Золотаревка (ЛНР). Всего на этом направлении были уничтожены до 385 украинских боевиков, вражеский танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и две САУ Krab, прибывшие из Польши. 

Краснолиманское направление также отметилось успешными оборонительными действиями российских военных, которые отразили четыре неприятельские атаки. Они были предприняты в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское (ДНР), а также Новоегоровка и Белогоровка (ЛНР). 

На Краснолиманском направлении украинцы потеряли более 90 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Еще одну атаку неприятеля отбили российские военнослужащие на Купянском направлении. Она произошла в районе населенного пункта Новоселовское на территории ЛНР.

Всего на Купянском направлении противник потерял до 40 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа и артсистему М777 американского производства. 

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что удар высокоточным оружием нанес существенный урон стратегическим резервам противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:15 Армия
Видео
Минобороны России сообщило об отражении 14 украинских атак за сутки
13:18 В стране и мире
МИД РФ объявил девять финских дипломатов персонами нон грата в качестве ответных мер
12:27 Армия
Видео
«Аллигатор» уничтожил бронетехнику противника на Южно-Донецком направлении
11:45 В стране и мире
Видео
В МИД РФ заявили, что протестующие во Франции используют поставляемое Киеву западное оружие
09:50 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала граждан РФ, которые готовили теракт по заданию Украины
Популярное
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.