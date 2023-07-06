Минобороны России сообщило об отражении 14 украинских атак за сутки

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о том, что за сутки было отражено 14 украинских атак. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

На Донецком направлении было отражено девять украинских атак. Неприятель предпринял их в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР), Золотаревка (ЛНР). Всего на этом направлении были уничтожены до 385 украинских боевиков, вражеский танк, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две 152-миллиметровые гаубицы Д-20 и две САУ Krab, прибывшие из Польши.

Краснолиманское направление также отметилось успешными оборонительными действиями российских военных, которые отразили четыре неприятельские атаки. Они были предприняты в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское (ДНР), а также Новоегоровка и Белогоровка (ЛНР).

На Краснолиманском направлении украинцы потеряли более 90 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Еще одну атаку неприятеля отбили российские военнослужащие на Купянском направлении. Она произошла в районе населенного пункта Новоселовское на территории ЛНР.

Всего на Купянском направлении противник потерял до 40 боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа и артсистему М777 американского производства.

Также в российском оборонном ведомстве заявили, что удар высокоточным оружием нанес существенный урон стратегическим резервам противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.