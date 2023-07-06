Шойгу заявил, что Вьетнам был и остается надежным союзником России

Министр обороны РФ отметил, что России и Вьетнаму необходимо наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества.

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России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном.

«Вьетнам был и остается нашим надежным союзником, ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал глава российского оборонного ведомства.

Замминистра национальной обороны Вьетнама заявил о поддержке России и подчеркнул настрой на развитие военного и военно-технического сотрудничества. Хоанг Суан Тиен заявил, что взаимодействие оборонных ведомств России и Вьетнама - яркий пример сотрудничества двух стран, история которого превышает 70 лет.

Шойгу в свою очередь отметил открытость РФ для честного диалога по любым взаимовыгодным темам и вопросам.

Ранее министр обороны РФ принял участие в совместном заседании коллегий МО РФ и Минпромторга.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.