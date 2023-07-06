Шойгу заявил, что Вьетнам был и остается надежным союзником России
России и Вьетнаму нужно наращивать межведомственные контакты и искать новые направления сотрудничества, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном.
«Вьетнам был и остается нашим надежным союзником, ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе», – сказал глава российского оборонного ведомства.
Замминистра национальной обороны Вьетнама заявил о поддержке России и подчеркнул настрой на развитие военного и военно-технического сотрудничества. Хоанг Суан Тиен заявил, что взаимодействие оборонных ведомств России и Вьетнама - яркий пример сотрудничества двух стран, история которого превышает 70 лет.
Шойгу в свою очередь отметил открытость РФ для честного диалога по любым взаимовыгодным темам и вопросам.
Ранее министр обороны РФ принял участие в совместном заседании коллегий МО РФ и Минпромторга.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.