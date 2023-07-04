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Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в совместном заседании коллегий МО РФ и Минпромторга. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«На заседании рассмотрены вопросы выполнения государственного оборонного заказа, в том числе исполнение представителями предприятий ОПК обязательств по поставкам вооружения и военной техники в подразделения и воинские части Вооруженных сил Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Совместное заседание коллегий двух министерств состоялось в Национальном центре управления обороной России в Москве. Также на нем присутствовал заместитель председателя правительства России - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также руководители предприятий ОПК, центральных органов военного управления и органов государственной власти.

Сообщается, что в завершение заседания были сформированы поручения, а также поставлены задачи руководителям предприятий ОПК и профильным органам военного управления.

Ранее Сергей Шойгу сообщил, что модернизация парка российских «летающих радаров» А-50 значительно повысит эффективность группировок войск.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.