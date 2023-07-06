Армия Армия Армия

Шойгу встретился с замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном

12:32 06.07.2023
Министр обороны России заявил, что РФ с большим вниманием относится к совместной работе в многосторонних форматах, особенно на площадке СМОА+.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Министр обороны России встретился с заместителем министра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном. Об этом сообщает Минобороны России. 

Хоанг Суан Тиен прибыл в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны.

«С удовольствием принял ваше предложение встретиться и обсудить текущее состояние и перспективы развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной области. Вы всегда желанный гость в нашей стране, как и все вьетнамские друзья», - заметил Шойгу.

Также министр обороны России поблагодарил Хоанг Суан Тиена за участие в торжественном приеме 9 июня, который организовало посольство РФ в Ханое по случаю Дня России.

Шойгу добавил, что Вьетнам был и остается надежным союзником России, ее ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Вьетнамский гость в свою очередь отметил, что взаимодействие оборонных ведомств России и Вьетнама - яркий пример сотрудничества двух стран, история которого превышает 70 лет. 

Хоанг Суан Тиен подчеркнул, что Вьетнам всегда поддерживает Россию, несмотря на то, с какими трудностями она сталкивается. Также он заявил о настрое повышать и развивать взаимодействие двух стран по всем сферам в рамках военно-технического и военного сотрудничества. 

Ранее Сергей Шойгу принял участие в совместном заседании коллегий МО РФ и Минпромторга.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:27 Армия
Видео
«Аллигатор» уничтожил бронетехнику противника на Южно-Донецком направлении
11:45 В стране и мире
Видео
В МИД РФ заявили, что протестующие во Франции используют поставляемое Киеву западное оружие
09:50 В стране и мире
Видео
ФСБ задержала граждан РФ, которые готовили теракт по заданию Украины
08:34 В стране и мире
Видео
Украинские силовики захватили корпуса Киево-Печерской лавры
05:18 Армия
Видео
Замглавы МО РФ Иванов проверил строительство социальных объектов в Саратовской области
Популярное
Первый модернизированный Ту-160М приступил к выполнению государственных совместных испытаний
В Екатеринбурге у сотрудников Ozon выявили менингококковую инфекцию
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.