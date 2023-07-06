Шойгу встретился с замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном
Министр обороны России встретился с заместителем министра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном. Об этом сообщает Минобороны России.
Хоанг Суан Тиен прибыл в Москву для участия в шестом заседании совместного российско-вьетнамского стратегического диалога по вопросам обороны.
«С удовольствием принял ваше предложение встретиться и обсудить текущее состояние и перспективы развития нашего сотрудничества, прежде всего в военной области. Вы всегда желанный гость в нашей стране, как и все вьетнамские друзья», - заметил Шойгу.
Также министр обороны России поблагодарил Хоанг Суан Тиена за участие в торжественном приеме 9 июня, который организовало посольство РФ в Ханое по случаю Дня России.
Шойгу добавил, что Вьетнам был и остается надежным союзником России, ее ключевым партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Вьетнамский гость в свою очередь отметил, что взаимодействие оборонных ведомств России и Вьетнама - яркий пример сотрудничества двух стран, история которого превышает 70 лет.
Хоанг Суан Тиен подчеркнул, что Вьетнам всегда поддерживает Россию, несмотря на то, с какими трудностями она сталкивается. Также он заявил о настрое повышать и развивать взаимодействие двух стран по всем сферам в рамках военно-технического и военного сотрудничества.
Ранее Сергей Шойгу принял участие в совместном заседании коллегий МО РФ и Минпромторга.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.