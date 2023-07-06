В МИД РФ заявили, что протестующие во Франции используют поставляемое Киеву западное оружие

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В МИД РФ сообщили, что во время протестов во Франции применяется оружие, поставляемое Западом Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех самых протестующих и применяется против полиции там, во Франции», - подчеркнула официальный представитель ведомства.

По ее словам, Россия полтора года назад предупреждала французскую сторону о том, что это может произойти.

Захарова отметила, что не знает, сообщил ли об этом публично президент Франции Эммануэль Макрон, однако этот факт действительно имеет место. То оружие, на которое страны НАТО, и в частности Франция, тратят свои деньги, в итоге «бьет по их собственному народу».

Напомним, во Франции после убийства полицейскими француза алжирского происхождения начались массовые протесты. Президент Макрон потребовал сделать все необходимое для остановки беспорядков и отдал соответствующие распоряжения МВД и Минюсту страны.