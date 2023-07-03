Призывы к военному положению и хаос на улицах: актуальная обстановка с протестами во Франции

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Lionel Guericolas Keystone Press Agency Globallookpress

Военное положение во Франции. Такая перспектива очень реальна сейчас для жителей Пятой республики. Собственно, они же сами за него и выступают. Если точнее и по соцопросам, то 70 процентов населения.

Уже почти неделю жители Франции не могут спать спокойно. На улицах крупных городов, где когда-то гуляли туристы, продолжается хаос. Тысячи бунтарей уничтожают практически все на своем пути. В некоторых коммунах местные власти ввели комендантский час. На улицах все чаще появляется военная техника.

В коммуне Л'Э-ле-Роз агрессивная толпа решила поквитаться с местным мэром. Шайка бунтарей врезалась в дом Венсана Жабруна на горящем автомобиле. Ранение и ожоги от удара получили жена и дочь главы города. К ним в гости накануне наведалась премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Ей делают операцию. Она принимает морфин. И поняла, что не сможет ходить в течение трех месяцев», - рассказал про состояние своей жены мэр комунны Л'Э-ле-Роз Венсан Жанбрун, отвечая на соответствующий вопрос Борн.

По данным министерства экономического развития Франции, митингующие разграбили 250 отделений банков и 200 продуктовых магазинов. Их владельцам власти пообещали полностью возместить ущерб от погромов. На этом фоне по стране поползли слухи, что бизнесмены стали сами поджигать свое имущество, чтобы получить страховку.

Уличные беспорядки продолжаются с 27 июня - после того, как полицейский в Нантере застрелил 17 летнего мальчика Ноэля алжирского происхождения. Для матери убитого неравнодушные французы собрали уже 150 тысяч евро. Бабушка погибшего подростка обратилась к бунтарям с просьбой прекратить погромы и насилие на улицах. Ее поддержали и главы некоторых городов.

«Мы надеемся, что в отношении Наэля восторжествует справедливость и что призыв его семьи остановить насилие и унижение будет услышан. На данный момент я считаю, что необходимо прислушаться к призыву семьи Наэля, прислушаться к призыву его бабушки, которая просит умиротворения, я благодарю ее от всего сердца», - Патрик Жарри, мэр Нантера.

В некоторых городах беспорядки уже прекратились. Общественный порядок был восстановлен в Реймсе. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Сам Президент Республики на время отвлекся от дел украинских и переключился на внутренние проблемы. На улицу Макрон, правда, еще не выходил, с митингующими не общался. Государственные вопросы он пока решает в кабинетах на бесконечных совещаниях. На этот раз французский лидер принял в Париже глав наиболее пострадавших от погромов городов и решил вместе с ними обсудить дальнейший план действий.

Над французским лидером зло подшучивают, казалось бы, дружественные британцы. Одна из газет соединенного королевства вышла сегодня с карикатурой, на которой Макрон, выкрикивающий «Вперед, Франция!», изображен за рулем сгоревшего автомобиля. Что хотели этим рисунком передать журналисты? Непонятно. Но президента Франции уж явно эта картина не подбодрила.

Между тем почти 70% жителей Франции призывают ввести в стране военное положение, по аналогии с тем, как это было в 2005, когда по вине полиции погибли два подростка тунистского и мавританского происхождения.

По данным телеканала BFMTV, за последние дни беспорядков во Франции задержали около 3 200 человек. Глава МВД Франции сообщил, что необходимо проявлять жесткость в отношении хулиганов.