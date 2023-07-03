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Макрон потребовал сделать все необходимое для остановки беспорядков во Франции

Елизавета Егорова
00:15 03.07.2023
Президент отдал поручения МВД и Минюсту страны.
Макрон потребовал сделать все необходимое для остановки беспорядков во Франции
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании оперативного штаба по борьбе с беспорядками потребовал выяснить причины погромов в стране и принять все необходимые меры по их устранению.

Вечером воскресенья в Елисейском дворце Макрон обратился к министру внутренних дел Жеральду Дарманену и главе Минюста Эрику Дюпон-Моретти с поручением устранить беспорядки.

«Главы МВД и Минюста должны сделать все необходимое для восстановления порядка», - приводит французский телеканал BFMTV слова политика.

Причины же мятежа будут выяснять члены кабмина. Макрон также обратился ко всем участникам встречи с просьбой начать работу по расследованию причин.

Ранее стало известно, что несколько участников массовых беспорядков во Франции напали на дом мэра Л'Э-ле-Роз Венсана Жанбруна в пригороде Парижа. В результате вандализма пострадала супруга чиновника и один из его детей.

К началу июля во Франции были разграблены не менее 200 магазинов и 10 торговых центров. Глава Министерства экономики и финансов Брюно Ле Мэр считает такие действия «невыносимыми и непростительными».

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