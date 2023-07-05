Количество пострадавших при обстреле Макеевки увеличилось до 36

СЦКК сообщает о погибшем мужчине 1961 года рождения и 36 пострадавших при обстреле националистами Макеевки.

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Количество пострадавших после обстрела Макеевки националистами увеличилось до 36. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Ранения различной степени тяжести получили 36 гражданских лиц, в том числе дети: девочка 2021 года рождения и мальчик 2016 года рождения», - написал СЦКК на своей странице ВКонтакте.

Также центр сообщает о погибшем мужчине 1961 года рождения.

Напомним, что накануне вечером украинские боевики обстреляли многоквартирные дома и медицинские учреждения в Макеевке. Корреспондент «Звезды» показал кадры из городской больницы №2, где были выбиты окна, а двери слетели с петель.