Мэр Макеевки Ключаров заявил, что после обстрела в городе повреждены 8 медорганизаций
После обстрела ВСУ в восьми медицинских организациях Макеевки были повреждены стекла, двери и фасады.
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Мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что после обстрела ВСУ Червоногвардейского района города были повреждены восемь медицинских организаций.
«В восьми медицинских организациях города Макеевки взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады», - написал Ключаров в своем Telegram-канале.
Также обстрелом повреждены некоторые многоквартирные дома - там выбиты стекла. Информация о раненых уточнятся. На месте происшествия уже работают оперативные службы.
Ранее в Донецке и Макеевке прозвучали мощные взрывы. Боевики обстреляли город ракетами из РСЗО и 155-миллиметровыми снарядами.