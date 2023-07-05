В стране и мире Мэр Макеевки Ключаров заявил, что после обстрела в городе повреждены 8 медорганизаций Елизавета Егорова После обстрела ВСУ в восьми медицинских организациях Макеевки были повреждены стекла, двери и фасады. © Фото: Telegram, @opersvodki Читайте нас на: Мэр Макеевки Владислав Ключаров заявил, что после обстрела ВСУ Червоногвардейского района города были повреждены восемь медицинских организаций. «В восьми медицинских организациях города Макеевки взрывной волной повреждены остекление, двери, фасады», - написал Ключаров в своем Telegram-канале. Также обстрелом повреждены некоторые многоквартирные дома - там выбиты стекла. Информация о раненых уточнятся. На месте происшествия уже работают оперативные службы. Ранее в Донецке и Макеевке прозвучали мощные взрывы. Боевики обстреляли город ракетами из РСЗО и 155-миллиметровыми снарядами. Экспертное мнение и аналитика