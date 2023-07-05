СК возбудил уголовное дело после нападения на Милашину и Немова

После нападения у Милашиной и Немова зафиксировали ряд травм.

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В результате проведения проверки по факту нападения на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне четвертого июля возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно из сообщения СК РФ в Telegram-канале.

«По результатам проверки о нападении на Александра Немова и Елену Милашину возбуждено уголовное дело», - следует из сообщения СК.

Отмечается, что о заведении уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и причинении легкого вреда здоровью руководитель СУ СК по Чеченской Республике Виталий Волков доложил председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Сейчас проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий с целью определений лиц, причастных к нападению.

Напомним, нападение на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова произошло в столице Чечни 4 июля. Путин произошедшее назвал серьезным и требующим энергичных мер.

Председатель СК РФ Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне, а затем представить соответствующий доклад.