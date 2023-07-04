В Кремле заявили, что Путин знает о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне

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В Кремле сообщили, что российский лидер Владимир Путин знает о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что происшествие является серьезным и требует энергичных мер. Прежде всего важно провести проверку и следственные действия.

«Оценку должны давать правоохранители, но, безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер», - заявил он.

Также Песков прокомментировал нападение беспилотников в Москве утром 4 июля. Он подтвердил, что атаковавшие дроны были уничтожены или нейтрализованы.