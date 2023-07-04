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Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне

Алексей Курильченко
16:11 04.07.2023
Главе регионального управления СК поручено представить доклад по результатам проверки.
Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на журналистку Милашину и адвоката Немова в Чечне
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Чеченской Республике провести проверку по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. После проверки региональному руководителю СК поручено представить доклад.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Чеченской Республике Волкову В.Г. провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в городе Грозном», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Напомним, нападение произошло в Грозном. На Милашину и Немова напали неизвестные, пострадавших госпитализировали. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин знает о нападении. Представитель Кремля призвал провести проверку и следственные действия.

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