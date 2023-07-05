В ФРГ предложили включать Украину в НАТО по частям

Немецкий политик Рот предложил как можно скорее принять в НАТО подконтрольные Киеву территории Украины.

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Михаэль Рот, глава комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии, предложил принимать Украину в НАТО по частям, так как в обратном случае вопрос о присоединении страны к Североатлантическому альянсу придется отложить «до второго пришествия».

«Я бы не стал делать условием приема в НАТО идеальный мир (на всей территории страны)», - заявил немецкий политик в интервью газете Zeit.

По словам политика, необходимо «более широко толковать» договорные основы членства Украины в НАТО. Михаэль Рот считает, что находящиеся под контролем Киева территории должны войти в НАТО «как можно скорее».

«Тогда статья 5 (о коллективной обороне) будет применяться и к ним. Обязательство по оказанию помощи пока не будет распространяться на другие области Украины», - добавил Рот.

Политик утверждает, что в обратном случае вопрос о членстве Украины в альянсе придется отложить «до второго пришествия».

Ранее Зеленский заявил о гаснущих надеждах на вступление Украины в НАТО и что шансы отдаляются все дальше и дальше. В мае канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что Украина не сможет стать участником Североатлантического альянса в ближайшем будущем, поскольку не может обеспечить выполнение ряда обязательных условий.