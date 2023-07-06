Сенатор Джабаров рассказал, как Запад будет реагировать на расширение ШОС

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Расширение Шанахайской организации сотрудничества и вступление в нее Ирана вряд ли останется без внимания Запада. Англосаксы попытаются использовать свои спецслужбы, чтобы рассорить членов объединения и к этому нужно быть готовыми. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Возникает структура - совершенно независимая, с огромным людским потенциалом, с мощным научно-техническим потенциалом. Я думаю, это почувствуют все новые члены ШОС. Эта организация продолжает привлекать другие страны - существуют уже другие заявки, кроме Белоруссии. Это будет особо болезненно воспринято британцами. Они попытаются использовать спецслужбы, интриговать, для того, чтобы взорвать внутри ШОС. Но я думаю, что мир уже научился коварству англосаксов, поэтому мы все будем бдительны», - рассказал сенатор.

Напомним, в ходе саммита ШОС 4 июля Иран официально вступил в организацию в качестве полноправного члена. Президент России Владимир Путин поприветствовал членство Тегерана и выразил надежду, что другие страны помогут Ирану влиться в работу в организации.