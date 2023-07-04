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Президент России Владимир Путин поприветствовал вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). В ходе саммита объединения российский лидер отметил, что Тегеран за два года выполнил все необходимые процедуры и теперь коллеги по организации должны помочь стране встроиться в работу ШОС.

«В нашей организации теперь в полноправном формате будет участвовать Исламская Республика Иран. Хочу искренне поздравить с этим и от души поприветствовать президента Ирана господина Эбрахима Раиси... Менее чем за два года иранские партнеры завершили все необходимые процедуры, и теперь наша общая задача - помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках ШОС многоплановую работу», - заявил Путин.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также поздравил Раиси со вступлением Ирана в ШОС. Пользуясь случаем, он пригласил лидеров объединения на очный саммит, которой пройдет в Астане.