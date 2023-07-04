В стране и мире Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества Анастасия Бобылева Секретариат ШОС сообщил о вступлении Ирана в организацию. © Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Иран официально вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил секретариат организации. «Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», - говорится в тексте Нью-Делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС. Саммит организации состоялся во вторник, 4 июля, в дистанционном формате. Ранее на открытии мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ШОС должна противостоять цветным революциям и вмешательству других стран в дела региона. Экспертное мнение и аналитика