Власти Крыма сообщили об отсутствии пробок на Крымском мосту

В начале июля на подъезде к Крымскому мосту образовалась большая пробка, в один из дней она достигла 13 километров, однако спустя время уменьшилась.

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На Крымском мосту нет пробки со стороны Краснодарского края. Об этом рассказал министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Со стороны Краснодарского края очереди по состоянию на 13.10 нет», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщил, что следит за работой досмотровых мероприятий на Крымском мосту по поручению главы республики Сергея Аксенова.

В начале июля появились сообщения об огромной пробке, образовавшейся на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. В течение нескольких дней она то увеличивалась, то уменьшалась, 3 июля протяженность очереди из машин составила 13 километров. Вдоль дороги поставили биотуалеты для пассажиров и водителей, а волонтеры раздали людям в пробке более пяти тонн воды.