В экспозицию вошли как экспонаты из фондов Музея Победы, так и исторические артефакты, найденные поисковиками в районах, где кипели бои Курской битвы.

© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Музее Победы к 80-летию начала Курской битвы открылась выставка «Закат Цитадели».

Новая экспозиция представлена в рамках проекта «Шесть ударов Победы». В нее вошли как экспонаты из фондов Музея Победы, так и исторические артефакты, найденные поисковиками в районах, где кипели бои Курской битвы.

Ранее сообщалось, что ветеранам вручили медали в честь 80-летия сражения под Прохоровкой.

Также «Звезда» публиковала кадры прибытия танка Т-70 времен Великой Отечественной на реставрацию из Мелитополя в Петербург.