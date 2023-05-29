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Танк Т-70 эпохи Великой Отечественной прибыл из Мелитополя в Петербург на реставрацию

Андрей Аркадьев
Павел Кутаренко
18:21 29.05.2023
Четыре месяца специалисты будут восстанавливать танк, чтобы затем вернуть на его историческую родину к юбилею освобождения Мелитополя.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Легкий танк Т-70 прибыл из Мелитополя в Петербург для тщательной и сложнейшей реставрации. Вес машины - 10 тонн, вооружена она 45-мм пушкой. В годы Великой Отечественной было произведено более 8 000 танков Т-70. Они сражались на Курской дуге, успешно действовали против пехоты противника и в городских боях.

Именно этот танк в составе 22-го гвардейского танкового полка первым принял бой при освобождении Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков в октябре 1943 года. Позже командир танка лейтенант Гаврюшов погиб в бою, а Т-70 был установлен на братском мемориале. Это редкий случай, когда боевой танк сделали памятником во время войны, он стал одним из символов Мелитополя. Везти машину вызвались местные жители - братья Юрий и Александр.

Когда танк сняли с постамента, в украинской и даже европейской прессе написали, что Россия планирует использовать его в боевых действиях. Очередной фейк развенчан.

Восстанавливать танк будут специалисты Российского военно-исторического общества из музея «Битва за Ленинград» имени Колобанова. Опыта специалистам не занимать. Они уже восстановили более 50 единиц боевой техники, воевавшей в годы Великой Отечественной.

Главная задача реставраторов - поставить танк на ход, чтобы уже 23 октября этого года он возглавил парад в честь 80-летия освобождения Мелитополя от фашистских захватчиков. После того как боевая машина снова проедет по улицам освобожденного города, она займет свое заслуженное место на постаменте.​

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