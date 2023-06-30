Ветеранам вручили медали в честь 80-летия сражения под Прохоровкой

Медали получают ветераны, участники Прохоровского сражения по всей стране, а это 380 человек из 55 регионов.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Ветераны Великой Отечественной войны, участники легендарного танкового сражения под Прохоровкой в Белгородской области в эти дни получают памятные медали в честь 80-летия со дня сражения. Оно стало одним из ключевых моментов Курской битвы. Среди героев - Григорий Кириллович Пужаев, совсем скоро ему исполнится 101 год. События Великой Отечественной войны он помнит хорошо. С апреля 1942-го года вступил в ряды действующей армии. Сражался в 11-м танковом Радомско-Берлинском корпусе.

Уже в августе при отражении танковой атаки на подступах к Воронежу, получил первое ранение. Сражался в Белоруссии, Польше, освобождал Донбасс и брал Берлин. Но переломным моментом не только во всей войне, но и в его личной истории и судьбе, стала Курская битва. Именно тогда молодой командир получил Орден Красной Звезды, уничтожив в одном из боев до роты противника без единой потери.

«Гитлеровские войска рассчитывали нанести поражение советской армии и закончить Вторую мировую войну в свою пользу. Лучшие дивизии, 500 тысяч солдат и офицеров, более трех тысяч танков, более двух тысяч самолетов», - вспомнил ветеран Григорий Пужаев.

Участвовал Григорий Кириллович и в танковом сражении под Прохоровкой. Артиллерист поддерживал своим огнем легендарные Т-34 , Т-70 и самоходные установки Красной Армии. Накануне 80-летия одного из крупнейших танковых сражений в Великой Отечественной войне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков учредил памятную медаль. Их получают ветераны, участники Прохоровского сражения по всей стране - 380 человек из 55 регионов.

А в Нижнем Новгороде чествовали Константина Ивановича Бычкова. В июле 1943-го он служил в составе 694-го отдельного батальона связи. Прошел путь от Курской дуги до Берлина. Ни разу не был ранен. Такая же медаль на днях прибыла и в Ростовскую область Григорию Кирилловичу.