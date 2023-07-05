Враг засел в опорных пунктах на Запорожском направлении, но туда прилетели FPV-дроны
Неприятель был поражен в укреплениях благодаря высокому уровню операторов, управлявших беспилотниками-камикадзе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры применения FPV-дронов против украинских боевиков, засевших в опорных пунктах на Запорожском направлении.
В МО РФ сообщили, что враг в укреплениях был уничтожен.
Ранее публиковались другие кадры применения FPV-дронов, тогда целью стала в том числе и бронетехника неприятеля.
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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.