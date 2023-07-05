Армия Враг засел в опорных пунктах на Запорожском направлении, но туда прилетели FPV-дроны Неприятель был поражен в укреплениях благодаря высокому уровню операторов, управлявших беспилотниками-камикадзе. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры применения FPV-дронов против украинских боевиков, засевших в опорных пунктах на Запорожском направлении. В МО РФ сообщили, что враг в укреплениях был уничтожен. Ранее публиковались другие кадры применения FPV-дронов, тогда целью стала в том числе и бронетехника неприятеля. Также «Звезда» показала, как морпехи группировки «Днепр» отработали оказание медицинской помощи в стесненных условиях. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика