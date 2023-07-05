Армия Армия Армия

Враг засел в опорных пунктах на Запорожском направлении, но туда прилетели FPV-дроны

12:16 05.07.2023
Неприятель был поражен в укреплениях благодаря высокому уровню операторов, управлявших беспилотниками-камикадзе.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Минобороны России опубликовало кадры применения FPV-дронов против украинских боевиков, засевших в опорных пунктах на Запорожском направлении. 

В МО РФ сообщили, что враг в укреплениях был уничтожен. 

Ранее публиковались другие кадры применения FPV-дронов, тогда целью стала в том числе и бронетехника неприятеля.

Также «Звезда» показала, как морпехи группировки «Днепр» отработали оказание медицинской помощи в стесненных условиях.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:16 Армия
Видео
Враг засел в опорных пунктах на Запорожском направлении, но туда прилетели FPV-дроны
11:06 Армия
Видео
Пленный украинец заявил, что российские военные «разобрали» его подразделение за считаные минуты
09:49 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
08:07 В стране и мире
Вице-премьер Трутнев заявил, что десятки стран подтвердили участие в ВЭФ-2023
09:39 В стране и мире
Видео
В Екатеринбурге ФСБ задержала мужчину по подозрению в финансировании украинских боевиков
Популярное
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.