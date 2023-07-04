FPV-дроны уничтожили укрепления и бронетехнику украинских боевиков в зоне СВО

БПЛА, попав прямо в цель, уничтожили блиндаж и бронетехнику врага.

© Видео: Telegram, @sudoplatov_official © Фото: Telegram, @sudoplatov_official

Опубликованы кадры уничтожения FPV-дронами укреплений и бронетехники украинских националистов.

На кадрах от первого лица из беспилотных летательных аппаратов можно заметить, как БПЛА попадают прямо в цель, уничтожая блиндаж и бронетехнику противника.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показывало кадры с уничтожением танка и бронетранспортеров украинских боевиков. Удар по врагу был нанесен экипажем российского вертолета Ка-52 «Аллигатор».

До этого МО РФ показало кадры ударов российскими беспилотниками по украинским грузовикам с боеприпасами. В рамках проведения спецоперации операторы БПЛА уничтожают большегрузные военные автомобили, которые доставляют боеприпасы и материальные средства националистам.