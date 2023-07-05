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Морпехи группировки «Днепр» отработали оказание медпомощи в стесненных условиях

Михаил Аброськин
Анастасия Бобылева
08:16 05.07.2023
Зачастую бойцам в зоне вооруженного конфликта приходится работать в тесненных условиях - в окопе или узком коридоре. В тылу СВО морские пехотинцы отработали навыки по оказанию медпомощи в такой ситуации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В тыловой зоне СВО кипит работа: морские пехотинцы группировки войск «Днепр» отрабатывают навыки боя в стесненных условиях - узком коридоре или окопе, где враг таится за углом. В такой ситуации нужно отточить все действия до автоматизма, чтобы сохранить товарищу руку, ногу или жизнь в случае ранения.

Ранение руки или ноги - одна из наиболее часто встречающихся травм на поле боя. Главное как можно быстрее оказать помощь. Каждый должен уметь сделать это самостоятельно, но в отдельных случаях помогают товарищи.

Рану должен осмотреть медик, для этого пострадавшего доставляют в безопасное укрытие. Обычно его готовят заранее, но во время боя это может быть и заброшенное помещение, и овраг, и даже большой камень или стенка. Именно на этом этапе можно выиграть драгоценные минуты и спасти жизнь.

Опыт врача играет решающую роль. Командир медицинского подразделения морской пехоты с позывным Музей - один из тех, на чье мастерство и умение ориентируются другие полевые врачи. Окончив военно-медицинскую академию, он пошел служить, участвовал в нескольких боевых конфликтах. За спасение жизней в самых опасных условиях удостоен высокой государственной награды - ордена Пирогова.

«Самое главное, с чем предстоит бороться при ранениях, это эмоции и паника. Вот первый прилет снаряда, ранения, крики раненого товарища. Надо это перебороть, сконцентрироваться и сделать то, что должен», - рассказал медик.

Оказание первой помощи - наука, с которой должен быть знаком каждый. На передовой не застрахован никто. Журналисты не исключение, и они тоже принимают участие в тренировке.

Правильно и туго наложенный жгут сразу дает о себе знать. Нога быстро немеет, а через некоторое время начинает сильно болеть. Врачи говорят, так и должно быть. Бойцы прикрывают отступление, и раненому помогают добраться до точки эвакуации.

После этого его передают в руки медику, который оценит ранение и скажет, насколько правильно была оказана первая медицинская помощь.

«Не вижу времени наложения жгута - первая ошибка. И кровотечение остановлено, но не факт, что такой узел при эвакуации не развяжется», - заключает он.

Такие нюансы играют важную роль в зоне боевых действий.

Боевая медицина, конечно же, намного сложнее и не ограничивается одним лишь наложением повязок и жгутов. Перед тем, как пойти на передовую, все бойцы проходят сложный курс подготовки использования медсредств в самых разных ситуациях, но азы должен знать каждый, ведь даже простая повязка, наложенная вовремя, может спасти чью-то жизнь.

Ранее военным медикам вручили госнаграды в зоне СВО. Их наградили медалями «За спасение погибавших».

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