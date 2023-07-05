Мишустин заявил, что реальные зарплаты в РФ выросли на 4,2% за первые 4 месяца года

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о динамике роста заработных плат в России. Он отметил, что за первые четыре месяца текущего года они увеличились на 4,2%. Об этом он доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Мишустин напомнил Путину заданный тем ранее вопрос: каков будет рост реальных заработных плат в марте 2023 года. Он добавил, что тогда он предполагал, что он составит около 3%.

«Сейчас точные цифры пришли: 2,7%. Но уже на сегодняшний день за четыре месяца реальная зарплата составила 4,2%», - сообщил премьер-министр.

Он продолжил, сообщив, что показатель зарплаты от года к году за апрель продемонстрировал рост. Он составил 10,4%. Мишустин отметил, что «все это свидетельствует о выздоровлении, что люди начинают получать больше доходов».

Также во время этой встречи Путин заявил, что экономические показатели России лучше ожидаемых. Глава российского государства добавил: это вселяет надежду, что все задачи будут решены.