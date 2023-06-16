Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

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Расширение экономических возможностей и потенциала России должны быть связаны с повышением благосостояния ее граждан. Это является воплощением экономического роста, заявил президент Владимир Путин на полях Петербургского экономического форума.

«Безусловно, важно обеспечить опережающий рост доходов граждан. Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда на основе автоматизации, новыми системами управления, с качественными рабочими местами и условиями труда», - сказал Путин.

Ранее российский лидер подчеркнул, что необходимо создать для россиян возможность инвестировать свои средства и зарабатывать на этих вложениях.