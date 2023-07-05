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В результате обстрела Макеевки пострадали минимум 25 человек, в том числе дети

Елизавета Егорова
00:37 05.07.2023
В ходе обстрела Макеевки пострадали двое детей: семилетний мальчик и двухлетняя девочка. Об этом сообщил Денис Пушилин.
В результате обстрела Макеевки пострадали минимум 25 человек, в том числе дети
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела националистами многоквартирных домов и медучреждений Червоногвардейского района Макеевки пострадали минимум 25 человек, в том числе дети двух и семи лет.

«На данный момент известно о 25 пострадавших, в том числе ранены два ребенка: девочка 2 года 9 мес. и мальчик 7 лет», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

По словам политика, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Повреждения также получили школы и детские сады региона.

Напомним, что украинские боевики накануне вечером нанесли удары по Донецку и Макеевке ракетами из РСЗО и 155-миллиметровыми снарядами.

Позже стало известно, что в Макеевке были повреждены многоквартирные дома и восемь медицинских учреждений. Повредились окна, фасады и двери организаций.

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