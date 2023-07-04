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Мощные взрывы прозвучали в Донецке и Макеевке

Игнат Далакян
22:00 04.07.2023
На опубликованных очевидцами кадрах слышно, как взрыв сопровождается сильнейшим хлопком.
© Видео: Telegram, @opersvodki © Фото: Telegram, @opersvodki
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Корреспондент «Звезды» сообщил, что в Донецке прозвучали мощные взрывы. Также в соцсетях сообщают о взрывах в Макеевке.

На опубликованных очевидцами кадрах можно услышать сильный хлопок, прозвучавший в результате взрыва. Также на видео можно заметить огромное облако дыма, поднимающееся вверх после хлопка.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об ударах по Донецку украинскими боевиками. Двое человек погибли в результате атаки националистов.

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