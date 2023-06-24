Курский губернатор Старовойт заявил об отражении атаки украинских БПЛА

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Подразделения системы ПВО отбили атаку украинских беспилотников в Курсе ночью 24 июня. О предотвращении нападения со стороны Украины сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена»,- говорится в публикации Старовойта в Telegram.

По данным Курской областной администрации, пострадавших и повреждений нет.

Роман Старойвот поблагодарил российских военнослужащих за проделанную работу и обратился к жителям Курска с просьбой в случае обнаружения в городе осколков сразу же обращаться в Службу спасения.

Ранее сообщалось, что накануне в небе на Курском был сбит вражеский беспилотник.



