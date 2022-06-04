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Гроза беспилотников: кадры работы новейшего комплекса РЭБ «Палантин» в ходе спецоперации

05:36 04.06.2022
Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя БПЛА противника.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Комплекс «Палантин» «роняет» разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.

Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. В результате БПЛА теряет связь с оператором на земле.

Система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно. Это означает, что «Палантин» способен подавлять источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая гражданскую инфраструктуру.

Командир роты радиопомех Сергей рассказал, что военнослужащие его подразделения без проблем освоили современную технику. «Палантин» является новейшим комплексом, но предельно прост в управлении и обслуживании, подчеркнул офицер.

Комплекс в два-три раза превосходит по своим возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и не имеет аналогов по своим боевым возможностям ни в одной армии ведущих зарубежных государств.

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе спецоперации.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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