Гроза беспилотников: кадры работы новейшего комплекса РЭБ «Палантин» в ходе спецоперации

Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя БПЛА противника.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине. Комплекс «Палантин» «роняет» разведывательные беспилотные летательные аппараты ВСУ, «глушит» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.

Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники противника, перехватывает сигнал, включает помехи. В результате БПЛА теряет связь с оператором на земле.

Система работает на дальность более двадцати километров, причем не направленным лучом, а точечно. Это означает, что «Палантин» способен подавлять источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая гражданскую инфраструктуру.

Командир роты радиопомех Сергей рассказал, что военнослужащие его подразделения без проблем освоили современную технику. «Палантин» является новейшим комплексом, но предельно прост в управлении и обслуживании, подчеркнул офицер.

Комплекс в два-три раза превосходит по своим возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и не имеет аналогов по своим боевым возможностям ни в одной армии ведущих зарубежных государств.

Ранее МО РФ показало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Ураган» и беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в ходе спецоперации.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.