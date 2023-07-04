В КоАП РФ могут внести штрафы для самокатчиков

На данный момент самокатчиков штрафуют по статье 12.29 КоАП РФ, однако ее расплывчатая формулировка зачастую помогает им избежать наказания.

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В КоАП РФ могут внести штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на письмо Минтранса в адрес депутата от «Единой России» Александра Якубовского.

«Министерство транспорта прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ», - цитирует газета документ.

В одном из российских сервисов аренды самокатов заявили в разговоре с изданием, что поддерживают решение Минтранса о введении штрафов для водителей СИМ.

К средствам индивидуальной мобильности относятся электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса. Они получили статус СИМ 1 марта 2023 года. Водителей данных средств передвижения сейчас штрафуют по статье 12.29 КоАП, однако ее расплывчатая формулировка зачастую помогает им избежать наказания.

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