В стране и мире Пожар в Химках площадью 2,5 тысячи «квадратов» потушили Елизавета Егорова Пожар на складе лакокрасочных материалов был локализован в 3.10 по московскому времени. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Пожар, начавшийся в Химках накануне вечером в здании склада лакокрасочных материалов и производства мебели, потушили. Огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров. «Пожар локализовали в 03.10 на площади 2500 квадратных метров... Открытое горение ликвидировали в 04.04», - сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Напомним, что пожар вспыхнул в Химках по адресу улица Некрасова, дом 2. В здании загорелись лакокрасочные материалы. К тушению привлекли 90 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 62 человека и 23 единицы техники. Экспертное мнение и аналитика