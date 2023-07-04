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Пожар в Химках площадью 2,5 тысячи «квадратов» потушили

Елизавета Егорова
04:28 04.07.2023
Пожар на складе лакокрасочных материалов был локализован в 3.10 по московскому времени.
Пожар в Химках площадью 2,5 тысячи «квадратов» потушили
© Фото: ТРК «Звезда»
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Пожар, начавшийся в Химках накануне вечером в здании склада лакокрасочных материалов и производства мебели, потушили. Огонь распространился на 2,5 тысячи квадратных метров.

«Пожар локализовали в 03.10 на площади 2500 квадратных метров... Открытое горение ликвидировали в 04.04», - сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, что пожар вспыхнул в Химках по адресу улица Некрасова, дом 2. В здании загорелись лакокрасочные материалы. К тушению привлекли 90 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России - 62 человека и 23 единицы техники.

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