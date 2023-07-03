В Химках произошел пожар на территории бывшей мебельной фабрики
В экстренных службах сообщают, что пожар произошел в микрорайоне Сходня подмосковных Химок.
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В подмосковных Химках загорелись лакокрасочные материалы в здании бывшей мебельной фабрики.
В экстренных службах города отметили, что пожар произошел на улице Некрасова в микрорайоне Сходня. ГУ МЧС по Московской области сообщило, что к тушению пожара привлечены 2 единицы техники и 7 человек.
Согласно данным РИА Новости, площадь пожара выросла до 1 тысячи квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало.