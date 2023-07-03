В стране и мире В Химках произошел пожар на территории бывшей мебельной фабрики Игнат Далакян В экстренных службах сообщают, что пожар произошел в микрорайоне Сходня подмосковных Химок. © Видео: Моя Москва, ВКонтакте © Фото: Моя Москва, ВКонтакте Читайте нас на: В подмосковных Химках загорелись лакокрасочные материалы в здании бывшей мебельной фабрики. В экстренных службах города отметили, что пожар произошел на улице Некрасова в микрорайоне Сходня. ГУ МЧС по Московской области сообщило, что к тушению пожара привлечены 2 единицы техники и 7 человек. Согласно данным РИА Новости, площадь пожара выросла до 1 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Экспертное мнение и аналитика