Площадь пожара в Химках увеличилась до 2,3 тысячи «квадратов»

По информации МЧС РФ, в здании располагается производство мебели, а также склад лакокрасочной продукции и административные помещения.

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Площадь пожара в Химках, где накануне вечером загорелось здание мебельной фабрики, увеличилась до 2,3 тысячи квадратных метров. Напомним, в городском округе Химки, микрорайон Сходня, улица Некрасова, дом 2 произошел пожар на территории мебельной фабрики.

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили детали произошедшего ЧП. Произошло возгорание в нежилом административно-складском трехэтажном здании. Внутри находилось производство мебели, а также склад лакокрасочной продукции и административные помещения.

Сообщение о пожаре поступило в 21:24. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-71 огонь внутри здания распространился на площади 400 квадратных метров.

К тушению привлечены 67 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС России - 44 человек, 16 единиц техники.