Два человека погибли, восемь пострадали в результате обстрела ДНР

По словам Дениса Пушилина, под обстрелом оказались Донецк и Макеевка. Среди пострадавших ребенок 2017 года рождения.

© Видео: Народная милиция ДНР, Telegram © Фото: Народная милиция ДНР, Telegram

Число пострадавших в результате обстрелов ДНР со стороны Украины мирных жителей выросло до восьми, два человека погибли. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В результате обстрелов со стороны противника территории республики погибли два человека в Петровском районе Донецка. Ранения разной степени тяжести в Донецке, Макеевке и Александровке получили восемь человек, в том числе девочка 2017 года рождения», - следует из сообщения Пушилина.

Пушилин добавил, что повреждения получили три жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры. Информация о последствиях обстрелов продолжает приходить.

На кадрах Telegram-канала «Народная милиция ДНР» видно, что в многоквартирных домах выбиты стекла, сломаны наружные кондиционеры, во дворах осколки от снарядов, в продуктовом магазине из-за ударной волны перевернуты стеллажи, сотрудники газовой службы проверяют трубы.

Ранее последствия удара боевиками из РСЗО HIMARS по Петровскому мосту в Донецке попали на видео - как на дороге стоят поврежденные автомобили и на месте происшествия работают экстренные службы.