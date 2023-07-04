Минобороны России показало видео с уничтожением танка и бронетранспортеров врага
Удар по вражеской бронетехнике управляемыми ракетами нанес экипаж российского вертолета Ка-52 «Аллигатор».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России продемонстрировало уничтожение украинской бронетехники экипажем армейской авиации.
На Южно-Донецком направлении экипаж разведывательно-ударного Ка-52 обнаружил выдвижение техники врага.
Неприятель был поражен управляемыми ракетами. Сообщается, что экипаж «Аллигатора» последовательно уничтожил три бронеединицы неприятеля - один танк и два бронетранспортера.
Ранее публиковались кадры удара «Градами» по украинской пехоте на Купянском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.