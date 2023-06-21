Российские беспилотники ударили по украинским грузовикам с боеприпасами
Операторы БПЛА в рамках боевых задач уничтожают большегрузные военные автомобили, доставляющие боеприпасы и материальные средства националистам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские бойцы уничтожили автомобильную технику украинских националистов при помощи беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа. Минобороны РФ опубликовало кадры удара.
В рамках выполнения боевых задач в зоне СВО операторы юеспилотников уничтожают большегрузные военные автомобили, доставляющие боеприпасы и материальные средства боевикам.
Ранее бойцы ВДВ при помощи БПЛА навели штурмовиков на украинский опорный пункт. Это позволило уничтожить позиции противника прицельным огнем из автоматического оружия, пулеметов и гранатометов, а также ПТРК.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.