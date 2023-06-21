Российские беспилотники ударили по украинским грузовикам с боеприпасами

Ранее бойцы ВДВ при помощи БПЛА навели штурмовиков на украинский опорный пункт. Это позволило уничтожить позиции противника прицельным огнем из автоматического оружия, пулеметов и гранатометов, а также ПТРК.

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