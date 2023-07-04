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Путин подписал книгу для семьи девочки из Дербента

Вероника Волосунова
19:39 04.07.2023
Встреча Путина с Раисат Акиповой, во время которой они позвонили Силуанову и Мишустину, завершилась подписанием книги в подарок для семьи девочки.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин в завершение встречи в Кремле с девочкой из Дербента Раисат Акиповой подписал книгу в подарок для ее семьи.

Сегодня в Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с девочкой из Дербента Раисат Акиповой. Во время прошлого визита Путина в город Раисат расстроилась, что не смогла увидеть президента.

В Кремле девочка смогла посидеть в кресле главы государства, а также по специальному телефону позвонить министру финансов Антону Силуанову и председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В результате первого звонка девочка смогла получить пять миллиардов рублей для Дагестана. Об этом сказал сам президент.

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