Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана

Путин встретился с девочкой из Дербента Раисат Акиповой, которая ранее расстроилась, что ей не удалось увидеть главу государства во время его посещения города.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Во время встречи с девочкой из Дербента Раисат Акиповой президент России Владимир Путин сделал звонок министру финансов Антону Силуанову, после которого сказал, что школьница получила пять миллиардов рублей для Дагестана.

«Ты получила сейчас для Дагестана пять миллиардов рублей», - сказал Путин Раисат после разговора с министром финансов.

До звонка Силуанову глава государства с Раисат Акиповой позвонили премьер-министру России Михаилу Мишустину. Во время встречи с Путиным девочка даже посидела в кресле президента. Вместе с Раисат в Кремль пришли и ее родители.

Президент России 28 июня провел в Дагестане совещание по развитию туризма. В ходе рабочей поездки он также посетил архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-Кала» в Дербенте и пообщался с местными жителями.