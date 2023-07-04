Школьница из Дербента посидела в кресле Путина и поздоровалась с Мишустиным

Путин и Раисат позвонили Михаилу Мишустину во время встречи.

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Девочка из Дербента Раисат Акипова, которая расстроилась, что ей не удалось увидеть главу государства, когда он посещал город, встретилась с Владимиром Путиным.

Раисат во время встречи с российским лидером села в кресло президента.

«О, прекрасно смотришься!», - отметил Владимир Путин.

Также президент РФ и девочка из Дербента позвонили премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин не мог отказать жителям Дербента в общении. Глава государства посещал Дербент 28 июня и провел совещание по развитию туризма.