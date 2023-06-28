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«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента

Владимир Рубанов
23:14 28.06.2023
К приезду президента на фонтане устроили музыкальное шоу с кавказским колоритом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент России Владимир Путин в Дербенте осмотрел светомузыкальный фонтан, а потом пообщался и сфотографировался на площади с жителями города.

Главе государства рассказали, что мультимедийный фонтан в Дербенте - самый большой в России. К приезду президента на фонтане устроили музыкальное шоу с кавказским колоритом. В струях воды мужчина танцевал лезгинку.

Потом Путин вышел пообщаться с жителями Дербента. На главной площади президента окружила толпа людей. Реакция горожан оказалась очень эмоциональной. Люди радостно приветствовали президента. «Боже мой! Мама, сфоткай меня, умоляю, пожалуйста», «Боже мой! Владимир Владимирович! Мы так рады вас видеть!» - кричали жители Дербента.

Президент России прибыл 28 июня в Дагестан и провел там совещание по развитию туризма. Также глава государства встретился с главой республики Сергеем Меликовым. В ходе рабочей поездки он посетил архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-Кала» в Дербенте.

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