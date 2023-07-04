Путин призвал обеспечить безопасность россиян, отправляющихся на отдых

По словам президента России Путина, если пробок не избежать, то должны быть созданы все необходимые условия для их преодоления.

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Безопасность россиян, которые отправляются на отдых, должна быть обеспечена. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обсуждения ситуации на подъезде к Крымскому мосту на совещании с членами правительства.

«Для нас с вами только не будет предметом гордости, если не будут соблюдены меры безопасности для наших граждан, которые направляются на отдых», - сказал Путин, комментируя предложение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева использовать транспортный коридор на новых территориях.

Глава государства обратился к МЧС, МВД, транспортным и региональным ведомствам с просьбой работать слаженно.

«Все, что возможно сделать для граждан, нужно сделать. Если действительно не избежать этих больших пробок, то хотя бы помочь им нормально перенести то время, которое они вынужденно тратят на въезд на Крымский полуостров», - подчеркнул Путин.

Напомним, с первых дней июля на подъезде к Крымскому мосту начала образовываться пробка. Накануне 3 июля она достигла 13 километров. Автомобилисты вынуждены стоять в пробке по несколько часов. Сотрудники МЧС начали раздавать туристам воду, вдоль дороги установлены биотуалеты. Пик нагрузки ожидается на 16-17 июля.

Ранее были опубликованы кадры досмотра автомобилей. Чтобы попасть на Крымский мост, необходимо выгрузить весь багаж от маленьких сумочек до больших чемоданов, а затем пройти к металлодетекторам, пока в это время будут проверять транспорт со всех сторон.