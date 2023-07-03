«Все хотим в Крым»: как обстоят дела на подъезде к Керчеснкому мосту

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Точкой притяжения для отдыхающих летом россиян, как и прежде, остается Крым. Доказательство - многокилометровая очередь из автомобилей, которой, кажется, конца и края не видно. В томительном ожидании устремившимся на полуостров через Крымский мост придется простоять несколько часов. Но автомобилистов это не пугает. Мотивирует стремление окунуться в Черное море и провести весь отпуск, осматривая местные достопримечательности.

«Мы все хотим в Крым. И мы готовы потерпеть, сколько нужно, лишь бы попасть к вам в гости сюда», - сказал один из водителей.

Поток машин кажется бесконечным, а навигаторы вот уже несколько дней красят бордовым цветом эту часть трассы А-290. Для улучшения дорожной ситуации увеличено количество пунктов досмотра. Вводятся дополнительные рекомендации. Часть работников транспортной безопасности перевели с крымской стороны на Краснодарскую - туда, где выстроилась очередь из машин с туристами. Повысить темпы досмотра получается без потери внимания к главному аспекту - безопасности. На въезде круглосуточно и тщательно проверяют транспорт. Выгружают весь багаж: от больших чемоданов до самых маленьких сумочек. С ними пассажиры идут к рамкам металлодетекторов, пока машину осматривают со всех сторон. Проверяют днище, салон, заглядывают даже под капот.

«Уже четвертый час стоим. Но что делать? Надо, значит, надо. Ради безопасности», - поделился еще один водитель.

Движение на трассе регулируют сотрудники ДПС, чтобы не было так называемой «толкучки» и аварийных ситуаций.

В основной - левой полосе - едут те, кто решил попасть в Крым на личном автомобиле. Правую же стараются оставлять свободной для машин скорой помощи, спецтехники и рейсовых автобусов. Но контролировать ситуацию на всех участках дороги сложно - поток машин слишком большой.

На островках безопасности даже биотуалеты поставили. Раньше их на этой трассе не было. Наготове всегда бутылки с водой. Вдруг у кого своих запасов не хватит.

Сотрудники МЧС раздают воду. Помочь людям вызвались сами.

«Это как один из важных моментов для людей, скажем так. Это наша не основная деятельность, но мы занимаемся помощью, скажем так, волонтерской. Мы не можем бросить наших граждан в беде, поэтому всю необходимую помощь, что можем - оказываем», - сообщил начальник 144 пожарной части ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Роман Ковецкий.

Пойти навстречу людям решили и крымские отели. Тем, кто задержится из-за пробки у моста, потерянные средства вернут.

«Несмотря на то, что на мосту большая пробка и люди могут приезжать с опозданием, к ним не будут применяться никакие штрафные санкции. И если они не смогут приехать в принципе - все авансы будут возвращены», - сказал управляющий отелем Максим Базурин.

В Минтрансе предупреждают: время прохождения досмотра зависит от количества проводимых вещей. И лучше их упаковывать компактнее. А водителей просят следить за обстановкой на дороге с помощью навигатора и информационных табло. Впрочем меньше желающих попасть в Крым от этого не становится.

Ранее мы показывали кадры досмотра автомобилей правоохранительными органами на Крымском мосту. Автомобилистам приходится стоять несколько часов в пробке на досмотр транспортных средств.