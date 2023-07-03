Опубликованы кадры досмотра автомобилей правоохранителями на Крымском мосту

Автомобилисты несколько часов стоят в пробке на досмотр транспортных средств, чтобы затем по Крымскому мосту отправиться на полуостров.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

«Звезда» показывает кадры досмотра автомобилей и других транспортных средств на Крымском мосту. Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и закладывать на нее дополнительное время, чтобы пройти все необходимые проверки, при планировании поездок в Крым.

Напомним, на утро понедельника протяженность пробки на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до 13 километров. Сейчас автомобилисты стоят в левой полосе дороги. При этом правая абсолютно свободна. Однако она предназначена только для рейсовых автобусов, МЧС и скорой помощи.

Вдоль дороги стоят биотуалеты. Волонтеры раздают воду оказавшимся в пробке. В Минтрансе республики сообщили об увеличении постов досмотра на пункте пропуска на въезде на Крымский мост.