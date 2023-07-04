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В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки

Алексей Курильченко
15:31 04.07.2023
В ведомстве указали на действия Запада, которые стали деструктивными для договоренности.
В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для продолжения зерновой сделки
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
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Страны Запада создали условия, при которых отсутствуют основания продлевать зерновую сделку, действие которой истекает 17 июля. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. Причиной этому стали деструктивные действия Запада, отметили дипломаты.

Согласно официальному сообщению ведомства, инициатива, целью которой было оказание помощи странам Африки, Азии и Латинской Америки, превратила в коммерческий вывоз зерна в богатые страны. При этом беднейшие государства за почти год действия инициативы получили лишь 2,6% грузов.

Также продолжила деградировать ситуация с нормализацией российских поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Запад ввел против РФ еще пять пакетов санкций, которые заблокировали российский сельхозэкспорт, а задачи, которые могли бы устранить эти проблемы, сняты с повестки дня или заморожены.

В МИД РФ напомнили о подрыве аммиакопровода и поставках российских минеральных удобрений беднейшим странам, которые оказались невозможны из-за санкций. При этом ООН никак не комментирует эти неудобные для себя сюжеты.

«В то же время российская сторона продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона договоренности, прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до завершения срока ее действия. Меморандум Россия - ООН, как известно, рассчитан на три года и специальных решений по продлению не требует», - заключили в МИД РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ сознательно пошла на зерновую сделку, чтобы поддержать развивающиеся страны и добиться снятия санкций с сельскохозяйственного сектора. Однако Москву в очередной раз обманули, заявил российский лидер.

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